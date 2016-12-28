Спрогнозировать землетрясения нереально – ученые

Сейсмолог пояснил, почему геофизики не могут точно определить время и силу землетрясений

Землетрясение в Украине может повториться. Однако на сегодняшний день геофизики не могут точно спрогнозировать, когда и с какой силой возникнет следующие землетрясение.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня.ua" рассказал сейсмолог, замдиректора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера.

"Прогнозировать время и силу землетрясений сегодня не может никто. Для того, чтобы что-то прогнозировать, нужно иметь достаточно надежную модель того, что прогнозируется. Если землетрясение происходит на глубине 95 км, откуда взять модель того, что там происходит? Надо же знать, в какой точке у нас наименьший предел прочности и когда этот предел прочности будет достигнут при существующем напряжении. Это знать и прогнозировать пока что нереально и невозможно", – говорит сейсмолог и шутит что "прогнозировать землетрясения во времени не может никто, кроме мольфаров".

Александр Кендзера также добавил, что землетрясение в Украине может повториться. Чтобы понять, где есть вероятность пробуждения стихии, ученые составляют карты максимальной сейсмической активности.

"Достаточно знать, какая максимальная сейсмическая активность может произойти рядом с вашим объектом и какие волнения будут наблюдаться в основании этого объекта и на разных уровнях. Зная это, всегда можно защититься от землетрясения любого уровня. Есть карты общего сейсмического районирования, которые являются приложением к строительным нормам Украины. Они обязательны для выполнения всеми, кто проектирует, строит и эксплуатирует дома на территории страны", – отмечает ученый.

Напомним, этой ночью, 28 декабря, в Карпатах Румынии зафиксированы землетрясения силой шесть баллов по шкале Рихтера. Толчки почувствовали и в Украине: от Одессы до Киева.