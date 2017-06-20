США могут вернуть российские резиденции в Мэриленде – СМИ

Сегодня, 08:38

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Том Шеннон 23 июня поедет в Санкт-Петербург налаживать американско-российские отношения

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников
Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

В Государственном департаменте рассматривают возможность возвращения России ее дипломатических резиденций в Мэриленде и Нью-Йорке, которые были закрыты в декабре прошлого года после появившейся информации о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы. Об этом сообщает издание BuzzFeed

"Тиллерсон сделал ставку на Тома Шеннона, сотрудника дипломатической службы и третьего (по значимости. – Авт.) сотрудника Госдепа (замгоссекретаря по политическим вопросам. – Авт.), чтобы помочь вернуть российско-американские отношения в нормальное русло. Шеннон 23 июня поедет в Санкт-Петербург, чтобы обсудить "раздражители" между Москвой и Вашингтоном", – идет речь в статье BuzzFedd. 

Пока непонятно, с кем Том Шеннон встретится в Санкт-Петербурге. Но, по информации издания, один из вопросов, который будет обсуждаться, – возможность возвращения России ее дипломатических резиденций в Мэриленде и Нью-Йорке, которые были закрыты решением Администрации Барака Обамы.

Напомним, в декабре прошлого года после появившейся информации о вмешательстве России в президентские выборы официальный Вашингтон заявил, что дипломатические резиденции России в Мэриленде и Вашингтоне могли использоваться Москвой в целях разведки, и закрыл их. Также США выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско.
Россия, США, Порошенко, трамп, Тиллерсон

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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