США могут вернуть российские резиденции в Мэриленде – СМИ

В Государственном департаменте рассматривают возможность возвращения России ее дипломатических резиденций в Мэриленде и Нью-Йорке, которые были закрыты в декабре прошлого года после появившейся информации о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы. Об этом сообщает издание BuzzFeed.

"Тиллерсон сделал ставку на Тома Шеннона, сотрудника дипломатической службы и третьего (по значимости. – Авт.) сотрудника Госдепа (замгоссекретаря по политическим вопросам. – Авт.), чтобы помочь вернуть российско-американские отношения в нормальное русло. Шеннон 23 июня поедет в Санкт-Петербург, чтобы обсудить "раздражители" между Москвой и Вашингтоном", – идет речь в статье BuzzFedd.

Пока непонятно, с кем Том Шеннон встретится в Санкт-Петербурге. Но, по информации издания, один из вопросов, который будет обсуждаться, – возможность возвращения России ее дипломатических резиденций в Мэриленде и Нью-Йорке, которые были закрыты решением Администрации Барака Обамы.

Напомним, в декабре прошлого года после появившейся информации о вмешательстве России в президентские выборы официальный Вашингтон заявил, что дипломатические резиденции России в Мэриленде и Вашингтоне могли использоваться Москвой в целях разведки, и закрыл их. Также США выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско.