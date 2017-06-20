США ввели новые санкции против РФ, в список попал повар Путина

Сегодня, 18:27

Под санкции попали замминистра экономразвития РФ, частные военные компании и псевдобанки "ДНР"

США расширили санкции против российских компаний и физлиц Фото: архив
США расширили санкции против российских компаний и физлиц Фото: архив

Вашингтон ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к незаконной аннексии Крыма и войне на Донбассе. Об этом в своем Twitter сообщил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, ссылаясь на соответствующее объявление американского Департамента казначейства. 

"Департамент казначейства объявил о новых санкциях против российских лиц и компаний в России, Крыму и на Донбассе", – написал Пайфер в своем Twitter. 

Согласно сообщению на сайте Департамента казначейства, под санкции попала частная российская военная компания "Вагнер", которая, по информации США, причастна к конфликту на Донбассе. Санкции также затронули предполагаемого главу "Вагнера" Дмитрия Уткина.

Также в санкционный список попала кейтеринговая компания "Конкорд" ресторатора Евгения Пригожина, которого СМИ называют поваром президента РФ Владимира Путина. Сам Пригожин попал под персональные санкции США еще в декабре 2016 года. В "черном" списке оказался и замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, который, как утверждается, занимается финансовой и материальной помощью так называемых "ЛНР"/"ДНР".

В новом санкционном списке Департамента казначейства также значатся организации, связанные с байк-клубом "Ночные волки", Центральный республиканский банк и Центр международных расчетов т.н. "ДНР ". 

Напомним, на прошлой неделе Сенат принял законопроект, расширяющий санкции против России. Сегодня стало известно, что "республиканцы" Палаты представителей передали законопроект в комитет по международным делам для оценки его содержания. Если в документ внесут изменения, его снова должен одобрить Сенат. 
Россия, США, Украина, Крым, Донбасс, санкции

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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