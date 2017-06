США ввели новые санкции против РФ, в список попал повар Путина

Вашингтон ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к незаконной аннексии Крыма и войне на Донбассе. Об этом в своем Twitter сообщил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, ссылаясь на соответствующее объявление американского Департамента казначейства.

"Департамент казначейства объявил о новых санкциях против российских лиц и компаний в России, Крыму и на Донбассе", – написал Пайфер в своем Twitter.

Department of Treasury announces new US sanctions on indviiduals & entities in #Russia, #Crimea and Donbas. https://t.co/406cAR5cQz 1/2