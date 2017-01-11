"Сталь" официально рассталась с голландским тренером
Под руководством Галла "Сталь" провела 17 официальных поединков
"Сталь" из Каменского информирует о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Якобом Галлом по взаимному согласию сторон.
Голландский специалист возглавлял команду с августа 2016 года, а до этого в течение двух месяцев входил в тренерский штаб Эрика ван дер Меера.
Под руководством Галла "Сталь" провела 17 официальных поединков. После 18-ти туров "Сталь" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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