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"Сталь" официально рассталась с голландским тренером http://www.segodnya.ua/img/article/7872/42_main.1484136191.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/42_tn.1484136191.jpg Украина Под руководством Галла "Сталь" провела 17 официальных поединков

"Сталь" официально рассталась с голландским тренером

Сегодня, 14:03

Под руководством Галла "Сталь" провела 17 официальных поединков

Якоб Галл. Фото ФК &quot;Сталь&quot;
Якоб Галл. Фото ФК "Сталь"

"Сталь" из Каменского информирует о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Якобом Галлом по взаимному согласию сторон.

Голландский специалист возглавлял команду с августа 2016 года, а до этого в течение двух месяцев входил в тренерский штаб Эрика ван дер Меера.

Под руководством Галла "Сталь" провела 17 официальных поединков. После 18-ти туров "Сталь" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
футбол, чемпионат Украины, Сталь Каменское, Якоб Галл

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Источник:

Официальный сайт ФК "Сталь" Днепродзержинск

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