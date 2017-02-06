Стала известна цена билетов на Евровидение

Сегодня, 07:35

За билеты  на Евровидение придется выложить от 40 евро (1200 грн) до 200 евро (5800 грн)

От продажи билетов хотят выручить более 60 млн грн. Фото AFP
От продажи билетов хотят выручить более 60 млн грн. Фото AFP

Стала известна ориентировочная стоимость билетов на полуфиналы и финалы песенного конкурса Евровидение, который пройдет в столичном МВЦ с 9 по 13 мая.

По словам замруководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросам проведения конкурса Павла Грицака, за билеты придется выложить от 40 евро (1200 грн) до 200 евро (5800 грн), в продаже они появятся уже в этом месяце.

"Всего будет 9 событий (6 генеральных репетиций, два полуфинала и финал. — Авт.), на которые будут продаваться билеты. Ожидаемые доходы от продаж составляют более 60 миллионов гривен, что на 30 миллионов больше, чем планировалось в прошлом году", — сказал Грицак в интервью журналистам. По его словам, украинская сторона еще ведет переговоры с Европейским вещательным союзом о возможности снижения цены билетов из-за низкой покупательной способности украинцев. К тому же с сегодняшнего дня официально стартует бронирование пакетов гостиничного размещения для иностранных гостей конкурса — делегаций и журналистов.

В прошлом году в Стокгольме цены Евровидения были примерно на том же уровне. На полуфинал шоу можно было попасть за 32—140 евро (в зависимости от места в зале), а билеты на финал стоили 53—280 евро. В далеком же 2005 году, когда конкурс впервые проходил в Киеве, за посещение финала нужно было выложить от 12 до 250 евро (по тогдашнему курсу — 6 грн за евро — цена билета составляла от 75 до 1500 грн).
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Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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