Стала известна цена билетов на Евровидение

Стала известна ориентировочная стоимость билетов на полуфиналы и финалы песенного конкурса Евровидение, который пройдет в столичном МВЦ с 9 по 13 мая.

По словам замруководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросам проведения конкурса Павла Грицака, за билеты придется выложить от 40 евро (1200 грн) до 200 евро (5800 грн), в продаже они появятся уже в этом месяце.

"Всего будет 9 событий (6 генеральных репетиций, два полуфинала и финал. — Авт.), на которые будут продаваться билеты. Ожидаемые доходы от продаж составляют более 60 миллионов гривен, что на 30 миллионов больше, чем планировалось в прошлом году", — сказал Грицак в интервью журналистам. По его словам, украинская сторона еще ведет переговоры с Европейским вещательным союзом о возможности снижения цены билетов из-за низкой покупательной способности украинцев. К тому же с сегодняшнего дня официально стартует бронирование пакетов гостиничного размещения для иностранных гостей конкурса — делегаций и журналистов.

В прошлом году в Стокгольме цены Евровидения были примерно на том же уровне. На полуфинал шоу можно было попасть за 32—140 евро (в зависимости от места в зале), а билеты на финал стоили 53—280 евро. В далеком же 2005 году, когда конкурс впервые проходил в Киеве, за посещение финала нужно было выложить от 12 до 250 евро (по тогдашнему курсу — 6 грн за евро — цена билета составляла от 75 до 1500 грн).