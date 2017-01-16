Стала известна сумма гонорара Хитрова за первое поражение на профессиональном ринге

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк обнародовала официальную информацию по поводу гонораров участников боя за вакантный титул WBC Silver в среднем весе украинца Евгения Хитрова и американца Имманувеля Алима.

За свое первое поражение не профессиональном ринге украинец заработал 15 тысяч долларов. Его соперник получил столько же.

Напомним, Алим победил Хитрова техническим нокаутом в шестом раунде. До этого Хитров выиграл 17 поединков подряд в профи.