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Стала известна сумма гонорара Хитрова за первое поражение на профессиональном ринге http://www.segodnya.ua/img/article/7885/54_main.1484559550.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/54_tn.1484559550.jpg Украина Украинец проиграл американцу Алиму техническим нокаутом

Стала известна сумма гонорара Хитрова за первое поражение на профессиональном ринге

Сегодня, 11:39

Украинец проиграл американцу Алиму техническим нокаутом

Евгений Хитров. Фото AFP
Евгений Хитров. Фото AFP

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк обнародовала официальную информацию по поводу гонораров участников боя за вакантный титул WBC Silver в среднем весе украинца Евгения Хитрова и американца Имманувеля Алима.

За свое первое поражение не профессиональном ринге украинец заработал 15 тысяч долларов. Его соперник получил столько же.

Напомним, Алим победил Хитрова техническим нокаутом в шестом раунде. До этого Хитров выиграл 17 поединков подряд в профи.
бокс, Евгений Хитров

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Источник:

Сегодня|Спорт

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