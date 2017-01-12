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Стали известны потенциальные соперники боксеров Ломаченко и Гвоздика http://www.segodnya.ua/img/article/7876/76_main.1484228528.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/76_tn.1484228528.jpg Украина Украинцы выйдут на ринг в один вечер 15 апреля

Стали известны потенциальные соперники боксеров Ломаченко и Гвоздика

Сегодня, 15:42

Украинцы выйдут на ринг в один вечер 15 апреля

Ломаченко хочет побороться за еще один пояс. Фото AFP
Ломаченко хочет побороться за еще один пояс. Фото AFP

Промоутер украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика Боб Арум в интервью ESPN назвал имена их потенциальных соперников на поединки, запланированные на 15 апреля.

По словам Арума, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) может встретиться в бою за объединение титулов с чемпионом мира по версии WBA панамцем Хесреелом Корралесом (21-1, 9 КО).

А главным кандидатом на бой с Александром Гвоздиком (12-0, 10 КО) является кубинский боксер Юниески Гонсалес (18-2, 14 КО), который чуть больше года назад боксировал с другим украинцем Вячеславом Шабранским, проиграв ему решением большинства судей.
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Источник:

boxingnews.com.ua

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