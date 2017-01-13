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Стали известны все соперники "Динамо" на сборах http://www.segodnya.ua/img/article/7880/66_main.1484317829.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/66_tn.1484317829.jpg Украина Киевляне проведут пять товарищеских поединков

Стали известны все соперники "Динамо" на сборах

Сегодня, 16:29

Киевляне проведут пять товарищеских поединков

Динамовцы начинают подоготовку ко второй части сезона. Фото AFP
Динамовцы начинают подоготовку ко второй части сезона. Фото AFP

К списку соперников киевского "Динамо" на первом тренировочном сборе в Испании добавились еще две команды.

Это австрийский "Лиферинг", а также хорошо знакомый "бело-синим" благодаря прошлогодним зимним сборам южнокорейский "Сувон Самсунг Блувингз".

Кроме того, изменена дата проведения контрольного матча с софийским ЦСКА. Эта игра будет закрывать программу подготовки "Динамо" на первом сборе и состоится 30-го января, а не 25-го, как планировалось ранее.

Итак, актуальный календарь матчей на первом сборе выглядит так:

21.01.17. "Динамо" – "Санкт-Паули" (Германия)

22.01.17. "Динамо" – "Тяньцзинь Теда" (Китай)

25.01.17. "Динамо" – "Лиферинг" (Австрия)

29.01.17. "Динамо" – "Сувон Самсунг Блувингз" (Южная Корея)

30.01.17. "Динамо" – ЦСКА (София, Болгария)
футбол, товарищеский матч, Динамо Киев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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