Стали известны все соперники "Динамо" на сборах
Киевляне проведут пять товарищеских поединков
К списку соперников киевского "Динамо" на первом тренировочном сборе в Испании добавились еще две команды.
Это австрийский "Лиферинг", а также хорошо знакомый "бело-синим" благодаря прошлогодним зимним сборам южнокорейский "Сувон Самсунг Блувингз".
Кроме того, изменена дата проведения контрольного матча с софийским ЦСКА. Эта игра будет закрывать программу подготовки "Динамо" на первом сборе и состоится 30-го января, а не 25-го, как планировалось ранее.
Итак, актуальный календарь матчей на первом сборе выглядит так:
21.01.17. "Динамо" – "Санкт-Паули" (Германия)
22.01.17. "Динамо" – "Тяньцзинь Теда" (Китай)
25.01.17. "Динамо" – "Лиферинг" (Австрия)
29.01.17. "Динамо" – "Сувон Самсунг Блувингз" (Южная Корея)
30.01.17. "Динамо" – ЦСКА (София, Болгария)
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