Стало известно, когда в Украину придут дожди и похолодание
Дождевой фронт завтра к вечеру приблизится к западным границам Украины
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в ближайшие дни украинцы смогут наблюдать постепенное снижение температуры воздуха.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Дождевой фронт со стороны Польши и Чехии уже завтра к вечеру приблизится к западным границам Украины.
"Эта новая, свежая воздушная масса придет в Украину после прохождения атмосферного фронта уже в понедельник на запад, а 22-23 августа охватит большую часть Украины", – прогнозирует Диденко.
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Завтра же, 20 августа, на всей территории Украины прогнозируется сухая и жаркая погода. Только ближе к вечеру в западных областях начнутся дожди и снижение температуры.
В столице снижения температуры стоит ожидать только на следующей неделе, а в воскресенье столбики термометра останутся на значении +31+33 градуса.
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