Стало известно, когда в Украину придут дожди и похолодание

Дождевой фронт завтра к вечеру приблизится к западным границам Украины

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в ближайшие дни украинцы смогут наблюдать постепенное снижение температуры воздуха.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Дождевой фронт со стороны Польши и Чехии уже завтра к вечеру приблизится к западным границам Украины.

"Эта новая, свежая воздушная масса придет в Украину после прохождения атмосферного фронта уже в понедельник на запад, а 22-23 августа охватит большую часть Украины", – прогнозирует Диденко.

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Завтра же, 20 августа, на всей территории Украины прогнозируется сухая и жаркая погода. Только ближе к вечеру в западных областях начнутся дожди и снижение температуры.

В столице снижения температуры стоит ожидать только на следующей неделе, а в воскресенье столбики термометра останутся на значении +31+33 градуса.