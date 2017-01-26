Стало известно, о чем Порошенко говорил с премьером Мальты

Вчера, 18:40

Мальта председательствует в Совете Евросоюза в первой половине 2017го года

Петр Порошенко и Джозеф Мускат. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Джозеф Мускат. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с председательством Мальты в Совете ЕС в первой половине 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Лидеры обсудили ключевые вопросы повестки дня отношений между Украиной и ЕС на полугодовую перспективу и скоординировали подходы к укреплению отношений между Киевом и Брюсселем.

Во время разговора было высказано уверенность в том, что Украина и в дальнейшем будет оставаться среди ключевых приоритетов Европейского Союза.

Лидеры обсудили шаги, необходимые для завершения стороной ЕС всех процедур для введения безвизового режима для граждан Украины, и подчеркнули важность скорейшего вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Порошенко выразил благодарность за твердую позицию и решительную поддержку ЕС в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Лидеры двух государств также обсудили шаги для активизации экономического сотрудничества, в частности в области сельского хозяйства, транспорта.

Мускат пригласил Порошенко посетить Мальту с визитом в удобное время.
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"Сегодня"

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