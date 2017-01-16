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Стало известно, почему сорвался трансфер Владислава Калитвинцева http://www.segodnya.ua/img/article/7886/67_main.1484571465.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/67_tn.1484571465.jpg Украина Полузащитник "Динамо" мог продолжить карьеру в чемпионате Германии

Стало известно, почему сорвался трансфер Владислава Калитвинцева

Сегодня, 14:57

Полузащитник "Динамо" мог продолжить карьеру в чемпионате Германии

Владислав Калитвинцев после отдыха вернулся в &quot;Динамо&quot;. Фото Instagram
Владислав Калитвинцев после отдыха вернулся в "Динамо". Фото Instagram

Президент немецкого клуба "Эрцгебирге Ауэ" Хельге Леонхардт рассказал о том, почему не состоялся трансфер полузащитника "Динамо" Владислава Калитвинцева.

- Я могу только сказать, что мы договорились с Киевом. Но потом были переговоры с консультантами, которые вышли за рамки нашего контроля. За один день до трансфера неожиданно были повышены финансовые запросы, которые я не мог принять. Жадность так называемых "консультантов", которые действовали за спиной парня, была причиной отказа от трансфера, – сказал Леонхардт в интервью немецким СМИ.
футбол, Динамо Киев, Владислав Калитвинцев

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Источник:

Динамомания

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