Стало известно, почему сорвался трансфер Владислава Калитвинцева

Президент немецкого клуба "Эрцгебирге Ауэ" Хельге Леонхардт рассказал о том, почему не состоялся трансфер полузащитника "Динамо" Владислава Калитвинцева.

- Я могу только сказать, что мы договорились с Киевом. Но потом были переговоры с консультантами, которые вышли за рамки нашего контроля. За один день до трансфера неожиданно были повышены финансовые запросы, которые я не мог принять. Жадность так называемых "консультантов", которые действовали за спиной парня, была причиной отказа от трансфера, – сказал Леонхардт в интервью немецким СМИ.