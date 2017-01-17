Стало известно, сколько людей покинули Крым и Донбасс

По состоянию на 16 января 2017 года взято на учет 1 650 410 переселенцев, сообщает Министерство социальной политики. Всего по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 329 425 семей из Донбасса и Крыма.

1 123 964 семьи обратились за назначением денежной помощи, 1 037 360 из них такую помощь назначено.

Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе ПАСЕ. Один из российских боевиков Игорь Гиркин, который участвовал в вооруженном захвате полуострова и ряда городов Донбасса, позже признался, что депутатов боевики силой сгоняли голосовать за отделение от Украины.