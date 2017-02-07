Стець прокомментировал возможные изменения в праздниках 8 марта и 9 мая

Людям нельзя навязывать или отбирать праздники, поэтому этот вопрос еще не обсуждался, сказал министр

Каждый человек сам себе решает, праздновать какой-либо день или нет, но на национальном уровне нужно установить целесообразность некоторых праздников. Так считает министр информационной политики Юрий Стець, передает 112.ua.

По его мнению, людям нельзя навязывать или отбирать праздники, поэтому этот вопрос еще не обсуждался.

"В моей семье 8 марта не празднуют. Если говорить о 9 Мая, я не считаю, что должен быть праздник, когда погибли десятки миллионов людей. Это должен быть День памяти, он у нас же 8 мая. Это мое субъективное мнение… Если говорить о народе, это вопрос к ним. Я не думаю, что можно искусственно навязывать или отбирать праздники. Вопрос в том, должно ли это быть красным днем в календаре, это мы должны решить. Вопроса еще не было в повестке дня. Это право человека, отмечать или не отмечать тот или иной праздник", – рассказал Стець.

Как сообщалось, Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил проект закона, согласно которому будут "декоммунизированы" государственные праздники. Так, планируется внести изменения в майские праздники, а также отменить празднование 8 марта.