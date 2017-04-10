Страстная седмица: как провести неделю перед Пасхой

Наступила Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. И посвящена она воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя: Его страданиям, Крестной смерти и погребению (в церковнославянском языке слово "страсть" означает "страдание"). Все дни Страстной седмицы называются великими.

Страстная седмица – это уже не Четыредесятница и, в общем, это даже уже не Великий пост – это отдельное время. По словам священников: Четыредесятница (первые 40 дней) – это время, когда человек идет навстречу Богу. Страстная седмица – это время, когда Господь идет навстречу человеку. Идет через страдания, через арест, Тайную Вечерю, Голгофу, сошествие во ад и, наконец, к Пасхе. Он преодолевает последние преграды, которые отделяют нас от Бога (диакон Андрей Кураев).

Богослужения Страстной недели отличаются целым рядом знаменательных служб, которые совершаются только в эту седмицу. Храм в эти дни попеременно представляет собой то Сионскую горницу и Гефсиманию, то Голгофу.

Церковь призывает в эту неделю оставить все суетное и мирское — и последовать за Спасителем.

Первое – по мере веры и здоровья (и если работа не связана с серьезными физическими нагрузками) усугубить пост в эти страстные дни.

По Уставу: в первые четыре дня Страстной недели — сухоядение (не вареная пища без масла). В приходской практике на Страстной седмице — питание без рыбы, мяса и молочных продуктов. Многие стараются вкушать пищу и без растительного масла.

Несколько полезных советов от протоиерея Александра Рябкова: "Пост в эту неделю должен становиться строже – не только в плане пищи, но и, конечно, в духовном плане.

Время поста – это время научения истинам Божиим. Им научаются, в первую очередь, через чтение Священного Писания – поэтому в Страстную седмицу еще усерднее надо читать Библию.

Желательно полностью перестать смотреть телевизор и бесцельно блуждать в интернете.

Святые отцы призывают помнить – когда мы пост превращаем просто в диету, это однозначно неправильно. Часто люди говорят: "Наступил пост – теперь я буду давить соки и кушать морковку". Подобный пост всегда заканчивается крахом. Если это будет телесный крах – ну, сорвется человек, и то слава Богу! Это, как ни удивительно звучит, будет самый хороший исход. Потому что духовный крах – гордыня – всегда опаснее. Ведь человек может и попоститься таким – сугубо физическим образом – все сорок дней, но его пост будет как труп – тело, не наполненное духом".

Ведь пост – не цель, а средство. Средство для достижения главной цели жизни христианина – стать наиболее похожим по характеру на Христа. И в этом еще может помочь непрестанная молитва. Например, молитва Иисусова: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного".

"Молитва Иисусова, по научению святых отцов, прилична, когда человек идет, или сидит, или лежит, пьет, ест, беседует или занимается каким рукоделием..." (преподобный Амвросий Оптинский).

Также святые отцы советую читать Священное Писание (по возможности — всего Нового завета, а как минимум — Евангелия от Иоанна)

И еще — полезно после работы упражняться в доброделании – помощи больным, сиротам, старикам… Можно посетить кого-нибудь в больнице или на дому. Помочь убраться, или, может, просто терпеливо выслушать.