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Суд обязал вернуть итальянке миллион долларов, который она пыталась вывезти из Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7872/0_main.1484131389.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/0_tn.1484131389.jpg Украина Гройсман собирается проверить данное решение суда, так как считает, что деньги должны быть изъяты в пользу государства

Суд обязал вернуть итальянке миллион долларов, который она пыталась вывезти из Украины

Сегодня, 12:43

Гройсман собирается проверить данное решение суда, так как считает, что деньги должны быть изъяты в пользу государства

Гройсман хочет изъять деньги в &quot;копилку&quot; государства. Фото: ru.golos.ua
Гройсман хочет изъять деньги в "копилку" государства. Фото: ru.golos.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Апелляционный суд Киева вынес решение вернуть гражданке Италии миллион долларов, который у нее был изъят при попытке незаконного вывоза из Украины. Об этом он рассказал на заседании правительства, передает "112 Украина".

По его словам, суд обязал таможню вернуть итальянке деньги, а ее саму признать невиновной.

"Судья зачитал решение суда и закрыл заседание. Представляете. Судья Апелляционного суда Мельник В.В. У меня была информация, что таможенникам предлагали взятку в размере 200 тыс. долларов за возврат денег, они на это не пошли. Вот и все", – сказал премьер, добавив, что во время судебного заседания представителю таможни не предоставили слова.

Все же Гройсман считает, что 25 миллионов гривен должны быть изъяты в пользу государства, поэтому обратился с просьбой немедленно проверить данное решения суда.

Напомним, 24 октября в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) гражданка Италии, которая улетала частным чартерным рейсом в Милан, пыталась незаконно вывезти из Украины валюту в сумме 230 тыс. евро и более 783 тыс. долларов США, что по курсу Национального банка Украины составляет более 26,5 млн грн.
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