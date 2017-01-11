Суд обязал вернуть итальянке миллион долларов, который она пыталась вывезти из Украины
Гройсман собирается проверить данное решение суда, так как считает, что деньги должны быть изъяты в пользу государства
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Апелляционный суд Киева вынес решение вернуть гражданке Италии миллион долларов, который у нее был изъят при попытке незаконного вывоза из Украины. Об этом он рассказал на заседании правительства, передает "112 Украина".
По его словам, суд обязал таможню вернуть итальянке деньги, а ее саму признать невиновной.
"Судья зачитал решение суда и закрыл заседание. Представляете. Судья Апелляционного суда Мельник В.В. У меня была информация, что таможенникам предлагали взятку в размере 200 тыс. долларов за возврат денег, они на это не пошли. Вот и все", – сказал премьер, добавив, что во время судебного заседания представителю таможни не предоставили слова.
Все же Гройсман считает, что 25 миллионов гривен должны быть изъяты в пользу государства, поэтому обратился с просьбой немедленно проверить данное решения суда.
Напомним, 24 октября в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) гражданка Италии, которая улетала частным чартерным рейсом в Милан, пыталась незаконно вывезти из Украины валюту в сумме 230 тыс. евро и более 783 тыс. долларов США, что по курсу Национального банка Украины составляет более 26,5 млн грн.
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