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Суд продлил арест пяти экс-"беркутовцам" до марта http://www.segodnya.ua/img/article/7892/9_main.1484689910.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/9_tn.1484689910.jpg Украина Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник

Суд продлил арест пяти экс-"беркутовцам" до марта

Сегодня, 23:51

Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник

Суд продлил арест пяти экс-&quot;беркутовцам&quot; до марта, фото AFP
Суд продлил арест пяти экс-"беркутовцам" до марта, фото AFP

Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство обвинения о продлении до 17 марта меры пресечения в виде содержания под стражей для пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" – Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в убийстве 48 активистов Майдана. Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник.

Как сообщалось, 16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти экс-"беркутовцев" – Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во времена Евромайдана.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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