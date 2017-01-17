Суд продлил арест пяти экс-"беркутовцам" до марта

Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство обвинения о продлении до 17 марта меры пресечения в виде содержания под стражей для пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" – Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в убийстве 48 активистов Майдана. Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник.

Как сообщалось, 16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти экс-"беркутовцев" – Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во времена Евромайдана.