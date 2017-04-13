Суд заблокировал сохранение номера мобильного при смене оператора

Высший хозяйственный суд Украины отправил на новое рассмотрение дело по договорам Украинского государственного центра радиочастот с SI Center относительно внедрения решения для запуска в Украине услуги переноса номера (MNP – Mobile Number Portability). Об этом говорится в пресс-релизе SI Center.

Суд, рассмотрев 12 апреля кассационную жалобу ООО "Диалинк", отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между сторонами и отправил дело на новое рассмотрение.

Это означает, что процесс развертывания системы "Централизованная база данных перенесенных номеров" вновь приостановлен минимум на несколько месяцев.

"Следует отметить, что приведенное судебное решение приостановило проект по внедрению MNP почти на финише: на этой неделе команда "Эс Ай Центр" планировала завершить процесс установки и настройки основного оборудования на площадке резервного центра обработки данных", – сказано в пресс-релизе.

В SI Center также напомнили, что юристами "Диалинк" в общей сложности было подано около 20 судебных исков, по причине чего компания более полугода не имела возможности приступить к внедрению услуги MNP в Украине.