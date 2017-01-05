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Судиться для украинцев стало дороже http://www.segodnya.ua/img/article/7858/24_main.1483632584.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/24_tn.1483632584.jpg Украина Если в прошлом году подача заявления на развод супругов стоила 550 грн, то теперь аналогичный процесс обойдется в 640 грн

Судиться для украинцев стало дороже

Сегодня, 08:15

Если в прошлом году подача заявления на развод супругов стоила 550 грн, то теперь аналогичный процесс обойдется в 640 грн

Судиться для украинцев стало дороже
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Украине с 1 января в соответствии с положениями законов "О судебных сборах" и "О государственном бюджете" выросли расценки на подачу судебных исков.

Теперь судиться станет дороже, поскольку прожиточный минимум с 1 января вырос до 1600 гривен, а судебные сборы рассчитываются в зависимости от его размера.

Например, если в прошлом году подача заявления на развод супругов стоила 550 грн, то теперь аналогичный процесс обойдется в 640 грн. Заявление о дележе имущества супругами обойдется от 640 грн до 4800 грн (1% от суммы иска, но не меньше 640 грн). 

Адвокаты нам сообщили, раньше ходили слухи, мол, теперь будут существенно увеличены и расценки на залоги, но по факту этого не произошло.

"Что касается остальных исков, то, на мой взгляд, желающих судиться меньше не станет. В гражданских делах повышение судебного сбора еще никогда не влияло на число исков, более того — некоторые просто любят судиться", — говорит столичный адвокат Александр Плахотнюк.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января установлена на уровне 3200 грн.
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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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