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Свитолина проиграла Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене http://www.segodnya.ua/img/article/7860/21_main.1483709217.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/21_tn.1483709217.jpg Украина Украинка остановилась в шаге от первого финала сезона

Свитолина проиграла Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене

Сегодня, 15:26

Украинка остановилась в шаге от первого финала сезона

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал престижного турнира в Брисбене.

В 1/2 турнира украинка в двух сетах уступила шестой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии – 2:6, 4:6.

Возможно, наша теннисистка не успела как следует восстановиться после вчерашней победы над первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер.

В финале турнира Плишкова сразится с француженкой Ализе Корне, которая в полуфинале встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой. Мугуруса отказалась от продолжения поединка после пяти геймов при счете 1:4 в пользу Корне.
теннис, Элина Свитолина, Петра Квитова

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Источник:

Сегодня|Спорт

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