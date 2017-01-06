Свитолина проиграла Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене

Украинка остановилась в шаге от первого финала сезона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал престижного турнира в Брисбене.

В 1/2 турнира украинка в двух сетах уступила шестой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии – 2:6, 4:6.

Возможно, наша теннисистка не успела как следует восстановиться после вчерашней победы над первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер.

В финале турнира Плишкова сразится с француженкой Ализе Корне, которая в полуфинале встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой. Мугуруса отказалась от продолжения поединка после пяти геймов при счете 1:4 в пользу Корне.