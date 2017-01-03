Свитолина вышла в четвертьфинал первого турнира сезона

За выход в 1/2 украинка поспорит с победительницей матча Кербер – Барти

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал крупного турнира WTA Premier с призовым фондом 1 000 000$ Brisbane Intaernational в Брисбене, Австралия.

В матче второго раунда харьковчанка, посеянная под 6 номером, в упорном матче за 2 часа 22 минуты сломила сопротивление американской теннисистки Шелби Роджерс: 7-5 2-6 7-5.

В первой партии украинка уступала 0:4, но сумела переломить ход игры. В решающем сете вела уже Свитолина со счетом 4:1, после чего Роджерс сумела сравнять счет в партии: 4:4. Однако концовка встречи осталась за харьковчанкой.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей матча между первой ракеткой мира Ангелик Кербер и Эшли Барти из Австралии.