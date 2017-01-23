Тандит озвучил официальные данные по заложникам на Донбассе

Тандит добавил, что если у кого-то есть возможность помогать освобождать заложников, нужно это делать, однако важно при этом не мешать спецслужбам

На сегодня найдены и освобождены из плена боевиков почти 3100 человек, в плену остается 110 заложников и 490 пропавших без вести. Об этом рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит, передает "112 Украина".

"Опубликование списков (Надежда Савченко ранее публиковала списки пленных укаринцев и задержанных боевиков – Ред.) не дает нам возможности ускорить процесс освобождения или поиска без вести пропавших", – заявил Тандит.

По его словам, существуют официальные структуры, которые непосредственно занимаются процессом освобождения пленных.

"Освобождено и найдено уже почти 3100 человек. Осталось 110 заложников и 490 без вести пропавших ребят. И мы будем заниматься поиском этих ребят, пока не найдем самого последнего. Для нас это наша миссия, наш долг", – отметил советник главы СБУ.

При этом Тандит добавил, что если у кого-то есть возможность помогать освобождать заложников, нужно это делать, однако важно при этом не мешать спецслужбам.

Также он отметил, что публикацией своих списков Савченко оказала деструктивное влияние на процесс освобождения заложников.

Напомним, 10 января Надежда Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики т.н."Л/ДНР".

17 января эти списки были откорректированы. Так, в списке лиц, которых требует выдать т.н."ДНР", содержится 525 фамилий. Боевики т.н."ЛНР" требуют от украинской стороны освобождения 378 человек.

Также Савченко опубликовала список из 137 украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированной части Донбасса.