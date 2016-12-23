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Тарас Степаненко в проекте "Кто я?" угадал гетьмана Богдана Хмельницкого и Виктора Леоненко http://www.segodnya.ua/img/article/7824/15_main.1482493770.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/15_tn.1482493770.jpg Украина Полузащитник "горняков" и сборной Украины стал участником развлекательного проекта

Тарас Степаненко в проекте "Кто я?" угадал гетьмана Богдана Хмельницкого и Виктора Леоненко

Сегодня, 13:48

Полузащитник "горняков" и сборной Украины стал участником развлекательного проекта

Тарас Степаненко с маской гетьмана Богдана Хмельницкого
Тарас Степаненко с маской гетьмана Богдана Хмельницкого

Во время зимней паузы в чемпионате Украины лидер Премьер-лиги "Шахтер" запустил развлекательный ТВ-проект под названием "Кто я?". В нем футболисты команды пытаются угадать загаданную ведущим известную личность с помощью подсказок.

Сегодня гостем программы стал полузащитник Тарас Степаненко. "Настроение хорошее. Мы выполнили одну из задач в этом году – вышли из группы в Лиге Европы, идем в чемпионате на первом месте", – поделился футболист.

В ходе игры футболист сумел отгадать экс-тренера "Шахтера" Мирчу Луческу и нынешнего наставника команды Паулу Фонсеки, гетьмана Богдана Хмельницкого и бывшего нападающего "Динамо" Виктора Леоненко.

Первым гостем программы стал голкипер Андрей Пятов. Он сумел угадать экс-форварда "Динамо" и сборной Украины Виктора Леоненко, назвав его "Леон-киллер", а также доказал, что разбирается не только в футболе, угадав американскую теннисистку Серену Уильямс.

Вторым участником проекта стал защитник Иван Ордец. Он угадал Диего Марадону, Виталия Кличко, Дональда Трампа и Бенджамина Франклина.

Третьим гостем стал Максим Малышев, который в ходе игры сумел отгадать гетьмана Богдана Хмельницкого, игрока Андрея Ярмоленко и политика Олега Ляшко.

Четвертым участником проекта стал капитан "горняков" Дарио Срна, который сумел отгадать президента "Шахтера" Рината Ахметова, а также тренеров Пепа Гвардиолу и Андрея Шевченко.

Пятым гостем был бразилец Фред, угадавший трех "экс": бывшего тренера "горняков" Мирчу Луческу, а также бывшего президента Бразилии Дилму Русеф и бывшего игрока "Шахтера" Жадсона.

Шестым участником проекта стал защитник Вячеслав Шевчук, который угадал Пепа Гвардиолу, а также президента "Шахтера" Рината Ахметова и "Мистера Бина".
Шахтер Донецк, Тарас Степаненко

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер", Сегодня|Спорт

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