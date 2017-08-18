Телеканал "1+1" удивил присутствием ВКонтакте

Несмотря на запрет, "Плюсы" до сих пор используют свой аккаунт российской соцсети

Как сообщают пользователи соцсетей, телеканал "1+1" до сих пор, несмотря на запрет, активно используют свой аккаунт ВКонтакте.

В Комиссии по журналистской этике отмечают, что телеканал не нарушает профессиональный кодекс.

В Нацсовете по телевидению и радиовещанию не на камеру соглашаются: ситуация вопиющая. Но вот что-то предпринять, как и прочие ведомства, не могут.

Глава СБУ Василий Грицак заверил, что держит руку на пульсе и владеет информацией о компаниях, которые никак не могут простится с ВКонтакте. "Нам надо задокументировать, а затем предъявить людям", – сказал он.