Телеканал "1+1" удивил присутствием ВКонтакте

18 Августа 2017, 22:03

Несмотря на запрет, "Плюсы" до сих пор используют свой аккаунт российской соцсети


Как сообщают пользователи соцсетей, телеканал "1+1" до сих пор, несмотря на запрет, активно используют свой аккаунт ВКонтакте.

В Комиссии по журналистской этике отмечают, что телеканал не нарушает профессиональный кодекс.

В Нацсовете по телевидению и радиовещанию не на камеру соглашаются: ситуация вопиющая. Но вот что-то предпринять, как и прочие ведомства, не могут.

Глава СБУ Василий Грицак заверил, что держит руку на пульсе и владеет информацией о компаниях, которые никак не могут простится с ВКонтакте. "Нам надо задокументировать, а затем предъявить людям", – сказал он.
видео, 1+1, вконтакте, тсн

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"Сегодня"

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