Телеканал "СТБ" отказался от российской "Битвы экстрасенсов" и уволил виновных

Скандал с показом российских военных заставил руководство канала снять с эфира программу "Битва экстрасенсов" производства "ТНТ". Об этом заявил генеральный директор канала "СТБ" Владимир Бородянский, передает пресс-служба телеканала.

Гендиректор канала выразил согласие о недопустимости показа скандального выпуска передачи на украинском телевидении.

"Показ этого выпуска на украинском телеканале недопустим с моральной и этической точки зрения. Хочу лично принести свои извинения телезрителям за то, что этот выпуск вышел в эфире "СТБ". Со стороны руководства уже приняты соответствующие меры: "Битва экстрасенсов" производства "ТНТ" немедленно снимается с эфира. Также мы освобождаем сотрудников, которые допустили такую грубую и непрофессиональную ошибку", – Бородянский.

Как стало известно, телеканал "СТБ" показал в одном из эпизодов 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" российских военных, которые принимали участие в войне на Донбассе против Украины. Один из них подтвердил, что участвовал в войне, имея в виду в Украине.

В свою очередь в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины отреагировали на скандал с "СТБ". Так, Нацсовет 19 января рассмотрит вопрос о показе передачи "Битва экстрасенсов" на телеканале "СТБ", в которой принимали участие российские военные.