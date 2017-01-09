Тимощук ведет переговоры с "Зенитом" и может стать ассистентом Луческу
37-летний украинец в ближайшее время должен получить тренерскую лицензию PRO
Санкт-петербургский "Зенит" находится на стадии переговоров со своим бывшим игроком Анатолием Тимощуком по поводу перехода того в тренерский штаб Мирчи Луческу.
Согласно информации "Спорта день за днем", 37-летний украинец, который должен получить тренерскую лицензию PRO в январе или феврале 2017 года, уже несколько дней находится в Санкт-Петербурге и общается с руководством клуба.
Переговоры затягиваются из-за вопроса продолжительности контракта. "Зенит" предлагает Тимощуку 1,5 года, в то время как экс-полузащитник команды готов согласиться на более длительное соглашение. Существует вероятность, что стороны сойдутся на полутора годах по контракту с опцией продления.
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