Тимощук ведет переговоры с "Зенитом" и может стать ассистентом Луческу

Санкт-петербургский "Зенит" находится на стадии переговоров со своим бывшим игроком Анатолием Тимощуком по поводу перехода того в тренерский штаб Мирчи Луческу.

Согласно информации "Спорта день за днем", 37-летний украинец, который должен получить тренерскую лицензию PRO в январе или феврале 2017 года, уже несколько дней находится в Санкт-Петербурге и общается с руководством клуба.

Переговоры затягиваются из-за вопроса продолжительности контракта. "Зенит" предлагает Тимощуку 1,5 года, в то время как экс-полузащитник команды готов согласиться на более длительное соглашение. Существует вероятность, что стороны сойдутся на полутора годах по контракту с опцией продления.