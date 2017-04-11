ТОП-5 успешных людей с украинскими корнями

Сегодня, 07:26

У них не было родителей-миллионеров. и никому не досталось большое наследство


Ища призвание в чужой стране, этим людям пришлось рассчитывать только на собственные силы. И эта настойчивость все-таки принесла результат, – передает Телеканал 24.

Роберта Бондар

Исследовательница с украинскими корнями, ставшая первой астронавткой Канады. Для Канады она настоящая героиня, ее ставят в пример, а дети в школьных сочинениях пишут, что хотят быть похожими на нее. Ее биография просто поражает многообразием профессий, научных званий и хобби.

На вопрос, откуда нее столько увлечений, Роберта, не раздумывая, отвечает – из детства. И главную роль здесь играет отец – Эдвард Бондар, чьи корни из Ивано-Франковской области, городка Городенко.

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22 января 1992 года вместе с 18 другими астронавтами-мужчинами она, не скрывая своего восхищения, уверенно шагает к шаттлу Дискавери.

Роберта станет первой канадкой, которая побывает в космосе. Миссия продолжалась 8 дней, во время которых она исследовала, как ведут себя головастики лягушек, яйца креветок и мух в условиях отсутствия гравитации. Интересовала возможность выращивать в таких условиях пшеницу и овес.

Эд Коч

Политик, которого называли талисманом Нью-Йорка. Он уже родился в США, но его родители эмигрировали из этого украинского села на берегах Днестра.

За три сроки его каденции городской бюджет растет более чем вдвое, а город возвращает себе лидерские позиции. Он станет первым мэром в истории США, который будет знать вся страна. И даже появится на обложке журнала "Таймс".

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Мэр не прячется в своем кабинете, а постоянно разъезжает по Нью-Йорку, чтобы пообщаться с людьми. Его можно встретить посреди улицы и в вагоне метро. Коч начал настоящую войну с граффити, которыми изобиловали поезда. Заявлял, что эти рисунки порождают атмосферу хаоса и страха.

Мартин Гринфилд

Выходец из Украины, клиентами которого были сразу 5 президентов США. Кажется для высших руководителей США это уже добрая традиция – доверять ему свой внешний вид.

Родился будущий портной в маленьком селе Павлово, на Закарпатье. Настоящее имя Максимилиан Грунфельд. Когда ему исполнилось 14 лет, всю семью – родителей, двух сестер и брата – отправили в Освенцим, дальше перевезли в Бухенвальд. Пройти все круги ада концлагерей удастся только ему.

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Ему важно, чтобы клиент выглядел безупречно. Когда Клинтон возглавил Белый Дом, Мартина пригласили сшить несколько костюмов и заодно сделать ревизию гардероба президента. А вот Обама не сразу доверился закарпатцу.

Среди постоянных клиентов немало и голливудских актеров и известных политиков. За 70 лет своей карьеры Мартин Гринфильд уверяет, так долго удержать бизнес позволяет лишь одно – качество! И это его главный секрет успеха.

Джейн Любченко

2008 год, администрация президента США представляет команду ученых, которым доверит ключевые ведомства в стране. Этих кандидатов Обама называет "командой мечты". Так, национальное управление по проблемам океана и атмосферы США впервые в истории подчиняют женщине.

Оказывается ее прадедом был аграрий из Украины. Однажды он побывал на ферме Макнайта, где и познакомился с дочерью владельца. Девушка стала одной из первых женщин, которая добилась права поступить в университет.

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В 2014 году она вернулась на преподавательскую работу до сих пор остается одним из самых цитируемых экологов в мире. Фамилия Любченко очевидно и дальше будет на слуху у защитников природы – ее сын Дункан Любченко тоже получил степень по экологии.

Эд Стельмах

В Канадской политике за ним закрепилось прозвище "Честный Эдди", и это при том, что Канада – и так страна с самым низким уровнем коррупции. С ним не связаны никакие скандалы, он не любит спорить с оппонентами, с таким спокойным характером, казалось, вообще не место в политике.

В конце концов и начинал он свой путь на обычной ферме, а первые деньги зарабатывал, продавая другим фермерам комбайны и сеялки. В окрестностях проживало немало эмигрантов из Украины.

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Эд пожертвовал свой дом Центру Украинского культурного наследия. Так называемое "Украинское село" стало музеем истории под открытым небом, где можно увидеть, как жили первые поселенцы из Украины и как они вели хозяйство. Такое себе путешествие во времени. Стельмах выделил еще и полмиллиона долларов на реставрацию дома и открыл здесь учебный центр.
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