ТОП-5 успешных людей с украинскими корнями

У них не было родителей-миллионеров. и никому не досталось большое наследство

Ища призвание в чужой стране, этим людям пришлось рассчитывать только на собственные силы. И эта настойчивость все-таки принесла результат, – передает Телеканал 24.

Роберта Бондар

Исследовательница с украинскими корнями, ставшая первой астронавткой Канады. Для Канады она настоящая героиня, ее ставят в пример, а дети в школьных сочинениях пишут, что хотят быть похожими на нее. Ее биография просто поражает многообразием профессий, научных званий и хобби.

На вопрос, откуда нее столько увлечений, Роберта, не раздумывая, отвечает – из детства. И главную роль здесь играет отец – Эдвард Бондар, чьи корни из Ивано-Франковской области, городка Городенко.

22 января 1992 года вместе с 18 другими астронавтами-мужчинами она, не скрывая своего восхищения, уверенно шагает к шаттлу Дискавери.

Роберта станет первой канадкой, которая побывает в космосе. Миссия продолжалась 8 дней, во время которых она исследовала, как ведут себя головастики лягушек, яйца креветок и мух в условиях отсутствия гравитации. Интересовала возможность выращивать в таких условиях пшеницу и овес.

Эд Коч

Политик, которого называли талисманом Нью-Йорка. Он уже родился в США, но его родители эмигрировали из этого украинского села на берегах Днестра.

За три сроки его каденции городской бюджет растет более чем вдвое, а город возвращает себе лидерские позиции. Он станет первым мэром в истории США, который будет знать вся страна. И даже появится на обложке журнала "Таймс".

Мэр не прячется в своем кабинете, а постоянно разъезжает по Нью-Йорку, чтобы пообщаться с людьми. Его можно встретить посреди улицы и в вагоне метро. Коч начал настоящую войну с граффити, которыми изобиловали поезда. Заявлял, что эти рисунки порождают атмосферу хаоса и страха.

Мартин Гринфилд

Выходец из Украины, клиентами которого были сразу 5 президентов США. Кажется для высших руководителей США это уже добрая традиция – доверять ему свой внешний вид.

Родился будущий портной в маленьком селе Павлово, на Закарпатье. Настоящее имя Максимилиан Грунфельд. Когда ему исполнилось 14 лет, всю семью – родителей, двух сестер и брата – отправили в Освенцим, дальше перевезли в Бухенвальд. Пройти все круги ада концлагерей удастся только ему.

Ему важно, чтобы клиент выглядел безупречно. Когда Клинтон возглавил Белый Дом, Мартина пригласили сшить несколько костюмов и заодно сделать ревизию гардероба президента. А вот Обама не сразу доверился закарпатцу.

Среди постоянных клиентов немало и голливудских актеров и известных политиков. За 70 лет своей карьеры Мартин Гринфильд уверяет, так долго удержать бизнес позволяет лишь одно – качество! И это его главный секрет успеха.

Джейн Любченко

2008 год, администрация президента США представляет команду ученых, которым доверит ключевые ведомства в стране. Этих кандидатов Обама называет "командой мечты". Так, национальное управление по проблемам океана и атмосферы США впервые в истории подчиняют женщине.

Оказывается ее прадедом был аграрий из Украины. Однажды он побывал на ферме Макнайта, где и познакомился с дочерью владельца. Девушка стала одной из первых женщин, которая добилась права поступить в университет.

В 2014 году она вернулась на преподавательскую работу до сих пор остается одним из самых цитируемых экологов в мире. Фамилия Любченко очевидно и дальше будет на слуху у защитников природы – ее сын Дункан Любченко тоже получил степень по экологии.

Эд Стельмах

В Канадской политике за ним закрепилось прозвище "Честный Эдди", и это при том, что Канада – и так страна с самым низким уровнем коррупции. С ним не связаны никакие скандалы, он не любит спорить с оппонентами, с таким спокойным характером, казалось, вообще не место в политике.

В конце концов и начинал он свой путь на обычной ферме, а первые деньги зарабатывал, продавая другим фермерам комбайны и сеялки. В окрестностях проживало немало эмигрантов из Украины.

Эд пожертвовал свой дом Центру Украинского культурного наследия. Так называемое "Украинское село" стало музеем истории под открытым небом, где можно увидеть, как жили первые поселенцы из Украины и как они вели хозяйство. Такое себе путешествие во времени. Стельмах выделил еще и полмиллиона долларов на реставрацию дома и открыл здесь учебный центр.