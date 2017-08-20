Товары с душком и неликвид: в украинских супермаркетах продают просроченные продукты и обвешивают

Вчера, 23:56

Во время инспекции журналистов продавцы с боем пытались отстоять бракованный товар и дважды вызывали патрульных


В украинских супермаркетах продают просроченные продукты и обвешивают. Корреспонденты ТРК "Украина" отправились с инспекцией в магазин и на центральный рынок в Николаеве. Продавцы с боем пытались отстоять бракованный товар и дважды вызывали патрульных.

Супермаркет в центре Николаева. Вместе с независимым экспертом журналисты быстро находят просроченный товар. Даже детское питание, за качеством которого должен быть жесткий контроль, тут продают с истекшим сроком годности. А замороженная курочка уже посинела, но все еще на прилавке.

На месяц просрочены кондитерские изделия и алкоголь. При этом магазин не несет ответственности за такой товар.

Инспекцию прервал администратор супермаркета. Заявил, что магазин – объект режимный и вызвал полицию.

В соседний супермаркете проверку встретили спокойнее. Хотя на полках – просрочку нашли. Товар унесли и извинились.

А на центральном рынке, в рыбном павильоне – жара, вокруг грязь и насекомые. Документов на продукцию, как и холодильников, нет. Да к тому же, обвешивают. В мясном павильоне и вовсе разразился скандал. Продавцы вызвали полицию.

Патрульные разъяснили права потребителей и напомнили торговцам об их обязанностях. Изменится ли что-то к лучшему на рынке после ревизии – уверенности нет. Обещания исправиться дали только в супермаркетах.

Ранее журналисты провели рейд по магазинам Одессы.
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