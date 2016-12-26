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Трансфер игрока "Динамо" признали лучшим во Франции http://www.segodnya.ua/img/article/7831/94_main.1482755982.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/94_tn.1482755982.jpg Украина Юнес Беланда на год отправился в аренду в "Ниццу"

Трансфер игрока "Динамо" признали лучшим во Франции

Сегодня, 14:39

Юнес Беланда на год отправился в аренду в "Ниццу"

Юнес Беланда. Фото ogcnice.com
Юнес Беланда. Фото ogcnice.com

Марокканский полузащитник "Динамо" Юнес Беланда занял первое место в престижном рейтинге.

Именно аренда Беланды в "Ниццу" признана самым удачным переходом во французском футболе во время летнего трансферного окна.

На втором месте – переход Камиля Глика из "Торино" в "Монако", а на третьем – трансфер Джибриля Сидибе из "Лилля" в "Монако", сообщает Maxifoot.fr.

В текущем сезоне Беланда провел 16 матчей в чемпионате Франции, забил три гола и сделал четыре результативных передачи. Также в его активе пять матчей в Лиге Европы, сообщает footballtransfer.com.ua.
футбол, чемпионат Франции, Юнес Беланда, ФК Ницца

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