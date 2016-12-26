Трансфер игрока "Динамо" признали лучшим во Франции
Юнес Беланда на год отправился в аренду в "Ниццу"
Марокканский полузащитник "Динамо" Юнес Беланда занял первое место в престижном рейтинге.
Именно аренда Беланды в "Ниццу" признана самым удачным переходом во французском футболе во время летнего трансферного окна.
На втором месте – переход Камиля Глика из "Торино" в "Монако", а на третьем – трансфер Джибриля Сидибе из "Лилля" в "Монако", сообщает Maxifoot.fr.
В текущем сезоне Беланда провел 16 матчей в чемпионате Франции, забил три гола и сделал четыре результативных передачи. Также в его активе пять матчей в Лиге Европы, сообщает footballtransfer.com.ua.
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