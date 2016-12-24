Тренер-аналитик "Шахтера" в проекте "Кто я?" угадал Шевченко, Реброва и Дональда Трампа

Во время зимней паузы в чемпионате Украины лидер Премьер-лиги "Шахтер" запустил развлекательный ТВ-проект под названием "Кто я?". В нем футболисты команды пытаются угадать загаданную ведущим известную личность с помощью подсказок.

Сегодня гостем программы стал тренер-аналитик донецкого клуба Тиагу Леал. "Период, проведенный в "Шахтере", мне очень нравится, все хорошо. Поначалу было сложно, но, слава Богу, все складывается удачно. Надеюсь, болельщики, сотрудники клуба довольны нашими результатами. Для нас это был очень важный опыт, и мы стремимся продолжать в таком же победном ритме и с высоко поднятой головой. Одной из моих основных функций является буквально предвидеть будущее: знать, каким будет наш соперник, как сложится матч. Для этого нужно изучить противника: понять, как он действует, что может нас ожидать. В игре бывают сюрпризы, и я их не очень люблю. Поэтому важно все знать заранее – так сказать, заглянуть в будущее", – рассказал тренер.

В ходе игры Тиагу Леал сумел отгадать тренера сборной Украины Андрея Шевченко, президента "Шахтера" Рината Ахметова, избранного президента США Дональда Трампа и тренера "Динамо" Сергея Реброва.

Первым гостем программы стал голкипер Андрей Пятов. Он сумел угадать экс-форварда "Динамо" и сборной Украины Виктора Леоненко, назвав его "Леон-киллер", а также доказал, что разбирается не только в футболе, угадав американскую теннисистку Серену Уильямс.

Вторым участником проекта стал защитник Иван Ордец. Он угадал Диего Марадону, Виталия Кличко, Дональда Трампа и Бенджамина Франклина.

Третьим гостем стал Максим Малышев, который в ходе игры сумел отгадать гетьмана Богдана Хмельницкого, игрока Андрея Ярмоленко и политика Олега Ляшко.

Четвертым участником проекта стал капитан "горняков" Дарио Срна, который сумел отгадать президента "Шахтера" Рината Ахметова, а также тренеров Пепа Гвардиолу и Андрея Шевченко.

Пятым гостем был бразилец Фред, угадавший трех "экс": бывшего тренера "горняков" Мирчу Луческу, а также бывшего президента Бразилии Дилму Русеф и бывшего игрока "Шахтера" Жадсона.

Шестым участником проекта стал защитник Вячеслав Шевчук, который угадал Пепа Гвардиолу, а также президента "Шахтера" Рината Ахметова и "Мистера Бина".

Седьмым гостей программы был полузащитник Тарас Степаненко, который угадал экс-тренера "Шахтера" Мирчу Луческу и нынешнего наставника команды Паулу Фонсеки, гетьмана Богдана Хмельницкого и бывшего нападающего "Динамо" Виктора Леоненко.

