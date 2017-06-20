Триумф украинской сборной на чемпионате Европы по прыжкам в воду

19 июня в пресс-центре УНИАН состоялась пресс-конференция руководства группы компаний Sport Life и Федерации Украины по прыжкам в воду, посвященная итоговым выступлениям сборной Украины на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве, при участии национальных телевизионных СМИ: СТБ, Новый канал, ICTV, 5 канал, 24 канал, XSport. Также среди участников конференции – медалисты сборной Украины по прыжкам в воду Анна Письменская, Олег Колодий и главный тренер сборной команды Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева.

Напомним, что Украина впервые в истории принимала чемпионат Европы по прыжкам в воду. Соревнования проходили с 12 по 18 июня в одном из лучших спортивных сооружений Европы - столичном Центре спорта "Лико", где разместились Федерация Украины по прыжкам в воду и фитнес-клуб Sport Life.

В ходе пресс-конференции президент Федерации по прыжкам в воду Игорь Лысов прокомментировал итоговые результаты соревнований: "Поздравляю Украину с первым общекомандным местом на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Спасибо всем спортсменам и тренерам за высокую профессиональную подготовку и яркую борьбу на чемпионате. В чемпионате приняли участие более 100 спортсменов из 23 стран. Им очень понравился наш город, наша страна. Телетрансляции вызвали ажиотаж во всех странах Европы".

Также Игорь Лысов подчеркнул: "Мы смогли принять и организовать чемпионат благодаря появлению в Киеве ультрасовременного спортивного комплекса. Он является не только превосходной площадкой для чемпионатов любого уровня, но и базой для подготовки наших украинских спортсменов. Наша команда молодая, имеет существенный потенциал для новых побед на олимпиадах и чемпионатах мира. Плюс наша детская школа начинает подготовку спортсменов с 4-х лет. Поэтому я уверен, Украина навсегда стала звездой водных видов спорта".

"Блестяще организовано грандиозное спортивное событие, которым сможет гордиться вся Украины, так же, как и проведением Евро 2012 или Евровидения, — отметил основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов. — Сейчас мы видим существенные выгоды, которые получает общество и государство при строительстве частным бизнесом спортивных объектов. Среди наших 50 фитнес-клубов есть и площадки, готовые принимать соревнования мирового уровня по плаванию, боксу, другим боевым единоборствам, сквошу, силовым и танцевальным дисциплинам. И рост сети Sport Life до 100 фитнес-клубов в ближайшие три года, можно будет всерьез считать грандиозным вкладом в развитие спортивной инфраструктуры, массовое оздоровление населения страны. И сейчас мы работаем с другими федерациями над строительством новых комплексов чемпионского уровня. Мы будем готовы принимать чемпионаты Европы и мира по десяткам видов спорта!"

Также Дмитрий Екимов поделился планами о развитии сети фитнес-клубов Sport Life за рубежом: "Мы общаемся со многими европейскими странами, но у них спорт до сих пор еще полугосударственный, поэтому и тяжелее. Сейчас мы начали работать с Азербайджаном и Беларусью. Во многих постсоветских странах спорт до сих пор остался субсидированным, это объект дотаций, а не взаимодействия государства и частного бизнеса, поэтому люди приезжают и перенимают наш опыт. Также мы ведем переговоры с Австрией и Венгрией".

В ближайших планах Игоря Лысова и Дмитрия Екимова посетить Азербайджан. "Эта страна хорошо подготовлена, она принимала первые европейские олимпийские игры. Инфраструктура в Азербайджане очень хорошая, но вдохнуть жизнь, к сожалению, они не могут. Поэтому мы планируем поехать к министру спорта Азербайджана в ближайшие две недели. Если у нас состоится договоренность, тогда следующей страной, где будет широко представлена сеть Sport Life, станет Азербайджан", — сказал Игорь Лысов.

По результатам соревнований Украина взяла 1-е общекомандное место на чемпионате Европы по прыжкам в воду, опередив главных конкурентов. В медальном зачете Украина заняла 2-е место.