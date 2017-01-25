Трое правонарушителей попались на незаконном экспорте леса в Польшу

Полиция Львовской области выявила схему незаконного экспорта древесины в Польшу. Для осуществления перевозок злоумышленники купили общество с ограниченной ответсвенностью, а на основании фиктивных документов про происхождение леса получили сертификаты на продукцию, сообщает ведомство.

Мужчины успели вывезти в Польшу более 700 кубических метров древесины – это примерно 12 вагонов леса. Валютную выручку они просто разделили между собой, не заплатив при этом налоги. По данным ГФС во Львовской области, мужчины не выплатили более 800 тысяч гривен налогов.

По факту правонарушения фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) УК Украины.