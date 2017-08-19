Тропическая жара: синоптики рассказали, какой сегодня будет погода

Вчера, 11:46

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха днем от +32 до +34

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На всей территории Украины сегодня ожидается переменная облачность, в Крыму – дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +29 до +36, сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, на востоке Украины переменная облачность, температура воздуха днем составит от +31 до +33.

В центральных также переменная облачность,  днем от +31 до +34.

На юге страны также ожидается переменная облачность, днем – от +29 до +36, в Крыму дожди с грозами, температура от +31 до +33.

На западе Украины переменная облачность, днем от +31 до +33.

На севере страны также переменная облачность, температура воздуха составит от +31 до +34.

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха днем от +32 до +34, ночью от +19 до +21. Ветер восточный, 3-8 м/с.
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