Турчинов опробовал новый мобильный командный пункт для запуска ракет
Секретарь СНБО руководил новыми ракетными стрельбами со своего рабочего места
Главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий управлять спецоперациями любой сложности с любой точки Украины, что и протестировал секретарь СНБО Александр Турчинов, руководя очередными запусками ракет.
Как сообщает пресс-служба Турчинова, теперь командовать спецоперациями можно из разных уголков Украины.
"Мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязью, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, позволяющей обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и с любого другого защищенного центра", – говорится в сообщении.
Отмечается, что именно с помощью мобильного командного пункта Турчинов руководил очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места.
Также сегодня Александр Турчинов поздравил с профессиональным праздником работников ракетно-космической сферы, заявив, что ракетный щит Украины должен стать частью системы по обеспечению безопасности в Европе.
Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов опубликовал видео успешного испытательного запуска украинских ракет, которые точно поразили цели.
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