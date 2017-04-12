Турчинов: Ракетный щит Украины должен стать на защиту Европы

Сегодня, 10:50

Украина вышла на новый уровень как высокотехнологичная авиационная и космическая держава, сказал секретарь СНБО

Александр Турчинов. Фото: Facebook
Александр Турчинов. Фото: Facebook

Секретарь СНБО Александр Турчинов поздравил с профессиональным праздником работников ракетно-космической сферы, заявив, что ракетный щит Украины должен стать частью системы по обеспечению безопасности в Европе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса достойно обеспечивают выполнение актуальных задач национальной безопасности и обороны, реализуют национальные геополитические интересы", – сказал Турчинов.

Он отметил, что благодаря работе украинских конструкторов, Украина набирает вес на международной арене в авиационной и космической сфере.

"Достигнуты стратегические успехи в производстве современных самолетов и ракетных комплексов, не уступающие лучшим мировым аналогам. Восстанавливается ракетный щит Украины, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на европейском континенте", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он поздравил украинских конструкторов, благодаря которым Украина вышла на новый уровень, как высокотехнологичная авиационная и космическая держава.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов опубликовал видео успешного испытательного запуска украинских ракет, которые точно поразили цели.
Турчинов, ракеты, секретарь СНБО, конструкторы

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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