Турчинов: Ракетный щит Украины должен стать на защиту Европы
Украина вышла на новый уровень как высокотехнологичная авиационная и космическая держава, сказал секретарь СНБО
Секретарь СНБО Александр Турчинов поздравил с профессиональным праздником работников ракетно-космической сферы, заявив, что ракетный щит Украины должен стать частью системы по обеспечению безопасности в Европе, сообщает пресс-служба ведомства.
"Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса достойно обеспечивают выполнение актуальных задач национальной безопасности и обороны, реализуют национальные геополитические интересы", – сказал Турчинов.
Он отметил, что благодаря работе украинских конструкторов, Украина набирает вес на международной арене в авиационной и космической сфере.
"Достигнуты стратегические успехи в производстве современных самолетов и ракетных комплексов, не уступающие лучшим мировым аналогам. Восстанавливается ракетный щит Украины, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на европейском континенте", – подчеркнул секретарь СНБО.
Он поздравил украинских конструкторов, благодаря которым Украина вышла на новый уровень, как высокотехнологичная авиационная и космическая держава.
Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов опубликовал видео успешного испытательного запуска украинских ракет, которые точно поразили цели.
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