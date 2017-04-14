Турчинов рассказал, как в начале войны вооружал уголовников

В 2014 году, когда первые добровольцы отправились на Донбасс защищать Украину, тогда еще и. о. главы государства Александру Турчинову пришлось выдавать оружие под свою ответственность лицам, у которых были проблемы с законом. Об этом он рассказал в интервью "BBC Украина".

По его словам, в то время некогда было разбираться, у кого за плечами какие грехи и проблемы с законом.

"Я помню то время: у меня не было выбора, и я бы снова пошел таким путем – мне надо было защитить страну. Помню одну встречу с батальонами на фронте с добровольческими подразделениями, на которой один из присутствующих, весь в наколках, спросил: "Начальник, а амнистия будет или нет? Там у нас ребята интересуются". Спрашиваю, а что за ребята?" Ну, там такое ... убийства, разбои", – рассказал Турчинов и добавил, что это было не типично, а всего лишь отдельные случаи.

Он отметил, что офицеры не хотели выдавать оружие простым добровольцам и ему пришлось брать все под свою ответственность.

"Я помню, когда я открывал склады с оружием, чтобы раздать его батальонам, офицеры отказывались это делать. Меня спрашивали: "Александр Валентинович, а кто будет за это отвечать?" Я говорил: "Я буду отвечать!". И лично подписывал приказы о выдаче оружия. Многие волновались, что произойдет, если они с оружием не будут выполнять приказы ... Действительно, мы тогда никого не проверяли. Любой – судим или судим – кто говорил, что готов защищать страну, записывался, получал оружие и шел на восток", – сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что, несмотря ни на что, именно благодаря добровольцам удалось навести порядок в большинстве областей юга и востока страны.

Ранее Турчинов рассказывал, почему не ввел военное положение в начале войны. По его словам, нужно было провести президентские выборы, чтобы Украина получила легитимного и признанного во всем мире президента.