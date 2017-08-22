Тымчук сообщил о двойной нагрузке на спецслужбы Украины

Сегодня, 04:27

Украинским спецслужбам необходимо предпринимать жесткие меры по предотвращению провокаций

Дмитрий Тымчук. Фото: Facebook
Дмитрий Тымчук. Фото: Facebook

Руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук считает, что на сегодняшний день работа украинских спецслужб по предотвращению диверсий и терактов со стороны России усложняется из-за "скепсиса украинского общества" и распространенного мнения о том, что ужесточение контроля преследует цель укрепления власти, пишет "Обозреватель".

Отвечая на вопрос о вероятности осуществления провокаций во время празднования Дня Независимости Украины, а также о том, снижает ли такую опасность присутствие на Майдане Независимости представителей силового бока США, нардеп заметил: "Как повлияет присутствие Мэттиса или присутствие на параде стран-членов НАТО, сказать сложно, но я думаю, что вне зависимости от их присутствия нашим спецслужбам необходимо предпринимать самые жесткие меры по предотвращению провокаций".

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Вместе с тем Тымчук констатировал: "Как ни странно, сегодня предотвращение провокаций стало сложнее, чем было 2-3 года назад. На сегодня любые мероприятия, которые проводят наши украинские спецслужбы в контексте возможных диверсий-терактов российских спецслужб на территории Украины сопровождаются серьезным скепсисом не только в плане российских информационных операций, но и скепсисом украинского общества по поводу того, что якобы ужесточение контроля делается специально для укрепления украинской власти под предлогом того, что, если этого не делать, то придет Путин".

"И здесь украинским спецслужбам приходится действовать в двойне сложных условиях – учитывая опыт и серьезную эффективность российских спецслужб, и учитывая противодействие украинского общества, в том числе патриотически настроенных граждан", – признал он.
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