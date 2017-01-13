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У футболиста сборной Украины обнаружили рак http://www.segodnya.ua/img/article/7881/12_main.1484325294.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/12_tn.1484325294.jpg Украина Евгению Рябчуку врачи диагностировали саркому печени

У футболиста сборной Украины обнаружили рак

Сегодня, 18:28

Евгению Рябчуку врачи диагностировали саркому печени

Евгений Рябчук. Фото beachsoccer.kiev.ua
Евгений Рябчук. Фото beachsoccer.kiev.ua

У игрока сборной Украины по пляжному футболу, чемпиона Украины и чемпиона Европы Евгения Рябчука врачи диагностировали саркому печени.

В ближайшее время 28-летнего Рябчука ожидает сложная операция и дальнейшее лечение в виде курса химиотерапии.
пляжный футбол

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Источник:

Sport Arena

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