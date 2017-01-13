У футболиста сборной Украины обнаружили рак
Евгению Рябчуку врачи диагностировали саркому печени
У игрока сборной Украины по пляжному футболу, чемпиона Украины и чемпиона Европы Евгения Рябчука врачи диагностировали саркому печени.
В ближайшее время 28-летнего Рябчука ожидает сложная операция и дальнейшее лечение в виде курса химиотерапии.
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