У футболиста сборной Украины обнаружили рак

У игрока сборной Украины по пляжному футболу, чемпиона Украины и чемпиона Европы Евгения Рябчука врачи диагностировали саркому печени.

В ближайшее время 28-летнего Рябчука ожидает сложная операция и дальнейшее лечение в виде курса химиотерапии.