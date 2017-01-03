У Луценко рассказали, кто займется делом о выстреле Пашинского

По словам Сарган, всех участников и свидетелей происшествия заново допросят и проведут экспертизы

Уголовное производство, начатое по факту инцидента между народным депутатом Украины (фракция "Народный фронт") Сергеем Пашинским и жителем Васильковского района Киевской области, будет расследовать прокуратура Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием народного депутата Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура", – написала она.

"Следователями прокуратуры будут передопрошены все участники и свидетели данного происшествия, будут проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы", – добавила Сарган.

Напомним, как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результата инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.

Также он отметил, что пострадавший от огнестрельного ранения ранее уже привлекался к ответственности за избиение жены.

"Что касается личности нападавшего, вы уже, наверное, знаете, что этот человек привлекался к ответственности за избиение собственной жены. Ну а если этот человек мог избить собственную жену, представьте себе, какой была его реакция на замечание о том, что не очень правильно ставить автомобиль без габаритов на проезжей части", – добавил Геращенко.

В свою очередь пострадавший Вячеслав Химикус пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище.