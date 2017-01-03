Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
У Луценко рассказали, кто займется делом о выстреле Пашинского http://www.segodnya.ua/img/article/7852/60_main.1483429650.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/60_tn.1483429650.jpg Украина По словам Сарган, всех участников и свидетелей происшествия заново допросят и проведут экспертизы

У Луценко рассказали, кто займется делом о выстреле Пашинского

Сегодня, 09:46

По словам Сарган, всех участников и свидетелей происшествия заново допросят и проведут экспертизы

Делом о выстреле нардепа Пашинского займется прокуратура. Фото: sled.net.ua
Делом о выстреле нардепа Пашинского займется прокуратура. Фото: sled.net.ua

Уголовное производство, начатое по факту инцидента между народным депутатом Украины (фракция "Народный фронт") Сергеем Пашинским и жителем Васильковского района Киевской области, будет расследовать прокуратура Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием народного депутата Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура", – написала она.

"Следователями прокуратуры будут передопрошены все участники и свидетели данного происшествия, будут проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы", – добавила Сарган.

Напомним, как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результата инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.

Также он отметил, что пострадавший от огнестрельного ранения ранее уже привлекался к ответственности за избиение жены.

"Что касается личности нападавшего, вы уже, наверное, знаете, что этот человек привлекался к ответственности за избиение собственной жены. Ну а если этот человек мог избить собственную жену, представьте себе, какой была его реакция на замечание о том, что не очень правильно ставить автомобиль без габаритов на проезжей части", – добавил Геращенко.

В свою очередь пострадавший Вячеслав Химикус пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище.
Луценко, прокуратура, выстрел, выстрелил, пашинский, автомобиль, напал, сарган, уголовное производство, прокуратура Киевской области

Вы сейчас просматриваете новость "У Луценко рассказали, кто займется делом о выстреле Пашинского". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Антон Геращенко. Фото из соцсетей

Геращенко раскрыл новые подробности по стрельбе Пашинского

Вчера, 17:43

Владелец машины, из-за которой начался инцидент в лесу, дал показания и пролил свет на случившееся, сказал нардеп

Украина

Сергей Пашинский. Фото: скриншот

Жена пострадавшего рассказала, как Пашинский с пистолетом вышел разбираться с ее мужем

Вчера, 12:51

Женщина утверждает, что именно народный депутат стал инициатором стычки с применением оружия

Политика

Сергей Пашинский. Фото: Facebook

Каплин назвал хулиганством применение оружия Пашинским

Вчера, 11:26

Политик призвал провести суд над применившим оружие нардепом, чтоб дать адекватную оценку его действиям

Политика

Подстрелянный Вячеслав Химикус. Фото: скриншот

Киевлянин рассказал, как его "не по правилам" подстрелил нардеп Пашинский

Вчера, 10:31

Пострадавший заявляет, что народный депутат применил против него огнестрельное оружие не по правилам

Украина

Сергей Пашинский. Фото: скриншот

В полиции рассказали подробности по нападению на Пашинского

1 Января, 13:51

У задержанного мужчины уже были проблемы с законом, в частности из-за нанесения людям телесных повреждений, говорят правоохранители

Политика

Сергей Пашинский. Фото: Facebook

Пашинский применил оружие: пьяный мужчина набросился на депутата с бутылкой в лесу

1 Января, 12:05

Агрессивный мужчина ударил нардепа по голове бутылкой, однако все же был обезврежен 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.