У Мининформполитики нет ресурсов для борьбы с российской пропагандой – Биденко

Сегодня, 19:54

Госсекретарь министерства отметил, что вся надежда в оперативном разоблачении фейков ложится на общественные организации

Артем Биденко. Фото: mip.gov.ua
Артем Биденко. Фото: mip.gov.ua

У Министерства информационной политики нет ресурсов для борьбы с российской пропагандой. Об этом заявил государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко, передает "112 Украина".

"У государства, тем больше у нашего министерства, нет достаточно ресурсов для того, чтобы быстро найти такой фейк. Нет специалистов, которые скажут, что: "Вот, по этим признакам мы видим, что снимали что-то ложное". Поэтому все надежда на то, что максимально быстро общественные организации смогут найти такие вещи", – рассказал Биденко.

Он отметил, что роль Мининформполитики заключаетсяв привлечении ресурсов для обнародования опровержений ложной информации.

По словам госсекретаря министерства, очень сложно мониторить наличие украинских каналов на оккупированной территории, но некоторые данные все-таки удается собрать.

"Это довольно сложно сказать, потому что мониторинг не проводится официальными публичными методами, а те люди, которые там находятся и могут это мониторить – не всегда доступны. Есть информация, что ловится ряд телеканалов в Донецке, например, "5 канал", даже был один эфир, на который меня приглашали и который действительно видели люди в Донецке, потому что его цель была именно выразить им поддержку. А некий постоянный мониторинг невозможен в принципе, потому что это неподконтрольная территория", – пояснил госсекретарь.
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