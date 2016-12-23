У Украины появилась официальная страница в Facebook

Аккаунт будет вести команда из Администрации президента

Официальная страница Украины появилась в Facebook. Заниматься ведением страницы будет команда Администрации президента, передает Корреспондент.

На данный момент на странице всего два поста, один из которых – поздравление католиков с Рождеством.

Ранее доменное имя fb/ukraine принадлежало другому владельцу, однако в результате переговоров страницу переоформили.

Как сообщалось, ранее Украина также завела аккаунт в Instagram и Twitter.