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У Украины появилась официальная страница в Facebook http://www.segodnya.ua/img/article/7825/29_main.1482504291.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/29_tn.1482504291.jpg Украина Аккаунт будет вести команда из Администрации президента

У Украины появилась официальная страница в Facebook

Вчера, 16:43

Аккаунт будет вести команда из Администрации президента

У Украины появилась официальная страница в Facebook. Фото: Facebook
У Украины появилась официальная страница в Facebook. Фото: Facebook

Официальная страница Украины появилась в Facebook. Заниматься ведением страницы будет команда Администрации президента, передает Корреспондент.

На данный момент на странице всего два поста, один из которых – поздравление католиков с Рождеством.

Ранее доменное имя fb/ukraine принадлежало другому владельцу, однако в результате переговоров страницу переоформили.

Как сообщалось, ранее Украина также завела аккаунт в Instagram и Twitter.
Украина, facebook, соцсети, страница, аккаунт

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