У Украины появилась официальная страница в Facebook
Аккаунт будет вести команда из Администрации президента
Официальная страница Украины появилась в Facebook. Заниматься ведением страницы будет команда Администрации президента, передает Корреспондент.
На данный момент на странице всего два поста, один из которых – поздравление католиков с Рождеством.
Ранее доменное имя fb/ukraine принадлежало другому владельцу, однако в результате переговоров страницу переоформили.
Как сообщалось, ранее Украина также завела аккаунт в Instagram и Twitter.
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