Участница Олимпиады Брызгина показала, как "балдеет с Беней"

Известная украинская легкоатлетка Елизавета Брызгина проводит новогодние праздники дома. "Балдеем с Беней дома", – подписала спортсменка фотографию, на котором она лежил рядом со своей собакой.

"В Новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения в Новом году! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил улыбку и частичку добра. Пусть все, что планировали – обязательно сбудется, все, что хотели начать – начнется, а что хотели закончить – закончится. Пусть в следующем году все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям и мир откроет нам новые двери!", – написала спортсменка поздравление с Новым годом в Instagram.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 Елизавета Брызгина заняла шестое место в эстафете 4х100 в составе украинской команды, а также 40-е место в беге на 200 метров.