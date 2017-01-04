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Участница Олимпиады Брызгина показала, как "балдеет с Беней" http://www.segodnya.ua/img/article/7855/74_main.1483548383.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/74_tn.1483548383.jpg Украина Елизавета Брызгина в социальных сетях показала, как проводит время в новогодние праздники

Участница Олимпиады Брызгина показала, как "балдеет с Беней"

Сегодня, 18:29

Елизавета Брызгина в социальных сетях показала, как проводит время в новогодние праздники

Елизавета Брызгина. Фото Instagram
Елизавета Брызгина. Фото Instagram

Известная украинская легкоатлетка Елизавета Брызгина проводит новогодние праздники дома. "Балдеем с Беней дома", – подписала спортсменка фотографию, на котором она лежил рядом со своей собакой. 

"В Новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения в Новом году! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил улыбку и частичку добра. Пусть все, что планировали – обязательно сбудется, все, что хотели начать – начнется, а что хотели закончить – закончится. Пусть в следующем году все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям и мир откроет нам новые двери!", – написала спортсменка поздравление с Новым годом в Instagram.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 Елизавета Брызгина заняла шестое место в эстафете 4х100 в составе украинской команды, а также 40-е место в беге на 200 метров.

Все украинские результаты Олимпиады-2016 в Рио

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легкая атлетика, Елизавета Брызгина

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Источник:

Сегодня|Спорт

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