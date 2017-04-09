Участница скандальной драки подростков в Чернигове забрала документы из университета – СМИ

Самая старшая участница драки, во время которой была жестоко избита 15-летняя школьница, забрала документы из Черниговского национального педагогического университета, в котором проходила обучение. Об этом сообщило издание "Высокий Вал", со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что вопрос ее отчисления поднял ректорат ввуза. Окончательное рассмотрение вопроса было запланировано на понедельник, 10 апреля. Тимченко решила не ждать такого поворота событий и написала заявление на отчисление сама, говорится в сообщении.

Напомним, уголовное производство по факту драки школьниц в Чернигове переквалифицировали на групповое хулиганство.

Как известно, в Чернигове подрались школьницы. По данному факту полиция начала уголовное производство.

Производство было начато по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение). В полиции предупреждали, что оно может быть переквалифицировано по решению следователей.