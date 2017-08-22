Украина хочет договориться со Швейцарией об обмене налоговой информацией

В четверг, 24 августа, украинская делегация, состоящая из представителей ГФС и министерства финансов, встретится со специалистами из Швейцарии, чтобы обсудить возможность внесения изменений в "Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Швейцарией и Украиной", подписанную еще в 2002 году. Об этом сообщил в своем блоге на LIGA.net начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов. По его словам, одним из важных для украинцев пунктов является обмен налоговой информацией, не предусмотренный в нынешнем устаревшем варианте "Конвенции".

Начальник Офиса предполагает, что катализатором для проведения переговоров стало обновление списка стран ТЦО и введение новых критериев для его формирования. Чтобы не попасть в этот список, страна должна подписать с Украиной соответствующий договор, поддерживать обмен информацией в полном объеме и иметь ставку по налогу на прибыль не ниже -5 пунктов от украинской.

"Пребывание в подобном списке несет в себе определенные имиджевые риски", – этим, возможно, по словам Бамбизова объясняется согласие Швейцарии провести переговоры с украинской стороной.

По словам начальника Офиса, Швейцария занимает первое место среди торговых партнеров Украины – товарооборот с ней составляет 39%. При таких объемах Украине просто необходимо получать от швейцарских партнеров полную информацию. "Иметь такой товарооборот и не иметь достаточно информации для контроля налогообложения – этого себе не могут позволить даже очень богатые страны", – считает Бамбизов.