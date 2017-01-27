Украина и ОАЭ готовы развивать сотрудничество в агросекторе, энергетике и энергоэффективности

В Минэкономразвития сообщают о перспективах расширения сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами

Украина и Объединенные Арабские Эмираты готовы развивать сотрудничество в аграрной сфере, энергетике, энергоэффективности, а также в сфере инвестиций и инноваций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров при участии первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива с министром экономики ОАЭ Султаном бин Саидом Аль-Мансури.

Переговоры прошли в рамках работы делегации правительства Украины на международном Саммите партнерства – 2017, проходящем в Индии.

"Стороны обсудили возможности усиления сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и энергоэффективности, здравоохранении, а также в сфере инвестиций и инноваций. Особое внимание было уделено развитию проектов в малом и среднем бизнесе", – отметили в пресс-службе Минэкономразвития.

Султан бин Саид Аль-Мансури также напомнил, что в конце февраля в Дубае состоится международная продуктовая выставка Gulfood, на которой ожидается участие Украины на высшем уровне.

Напомним, ранее делегация правительств Украины и Индии в рамках Саммита партнерства -2017 договорились об активизации экономического сотрудничества, обмене торговыми миссиями, обновлении соглашения о содействии и защите инвестиций, а также о проведении заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству в апреле-мае текущего года.