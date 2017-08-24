Украина из космоса: как менялись крупнейшие города за годы независимости

Сайт "Сегодня" предлагает посмотреть, как изменились Киев, Львов, Донецк и Крым за прошедшие 26 лет

24 августа 1991 года началась история Независимой Украины. Все это время страна идет по пути своего становления и развивается. Этот процесс затрагивает и украинские города. Сайт "Сегодня" предлагает посмотреть, как изменились крупнейшие из них за прошедшие 26 лет.

Все эти годы Украине была присуща черта стран третьего мира – основная деятельность была сосредоточена в столице. Это привело к тому, что Киев рос, а остальные украинские города, в том числе и миллионники, столкнулись с оттоком населения, рассказал "Сегодня" урбанист, специалист по транспортному планированию и моделированию Дмитрий Беспалов.

По причине того, что многие процессы были сосредоточены в Киеве, в городе за эти годы строили много жилья. Причем, как предполагает Беспалов, зачастую оно было чем-то вроде банковской ячейки – квартиры в "новостроях" использовали для хранения денег в недвижимости или даже для того, чтобы "отмыть" доходы.

Киев на спутниковых снимках с 1991 по 2016 год

"Есть официальная граница города и есть его агломерация. У Киева это ближайшие города-спутники – Борисполь, Бровары, Ирпень, Буча и т.д. Дороговизна и сложность процедуры получения разрешительной документации в городе стимулирует застройщиков строить за городом", – рассказывает Беспалов. При этом, развитие этой агломерации проходит бесконтрольно. И получается, что зачастую в этих городах строят жилые комплексы, не имея при этом надлежащей социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В то же время и в Киеве многие строительства ведутся незаконно, отмечает эксперт.

Официально в столице проживает чуть меньше трех миллионов человек. Но, согласно исследованию данных мобильных операторов, еще порядка полумиллиона человек приезжают в город на работу, рассказывает Беспалов.

Харьков на спутниковых снимках с 1991 по 2016 год

Как отмечает эксперт, украинским городам-миллионникам сейчас характерен принцип не комплексной, а точечной застройки. Так, при комплексной застройке либо реконструкции выделяется определенная территория (свободная или с устаревшим жилым фондом), и там комплексно делается транспортная, инженерная и социальная инфраструктура. После этого осуществляется сама застройка. При точечной – впритык к уже существующим домам строится новая высотка.

Днепр на спутниковых снимках с 1991 по 2016 год

Для того, чтобы город строился, нужен спрос людей, отмечает Беспалов. В тех, которые активно застраивались, такой фактор тоже действовал, в частности за счет миграции людей из области. По словам эксперта, украинским городам этот процесс тоже свойственен.

Львов на спутниковых снимках с 1991 по 2016 год

В то же время рост и развитие окраин и пригородов – это стандартная тенденция для любого города, поскольку дома на окраине всегда строить легче и дешевле, и они более востребованные, отмечает эксперт.

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Среди тенденций развития украинских городов Бечпалов выделяет точечную застройку, как наиболее распространенную. При этом, комплексные решения тоже начинают внедрять, так как спрос на такие "города в городах" есть.

Одесса на спутниковых снимках с 1991 по 2016 год

Согласно некоторым демографическим прогнозам, к 2050 году в Украине останется порядка 30 миллионов человек, поэтому города, за исключением столицы, под угрозой. Как отмечает Беспалов, если демографические прогнозы сбудутся, отток людей прежде всего произойдет из тех городов, которые им не интересны с точки зрения развития. Но реформа децентрализации, которая сейчас происходит, играет позитивную роль и многие города становятся самодостаточными, сказал он.

Донецк на спутниковых снимках с 1991 по 2016 год

Еще одна из тенденций развития продиктована тем, что специалисты, которые имеют возможность работать удаленно, например, в сфере IT, выбирают жизнь в небольших городах, где дешевле, чем в мегаполисах, а сами города более комфортны с точки зрения их компактности, лучшего состояния экологии, отсутствия пробок и т.д.

Севастополь на спутниковых снимках с 1991 по 2016 год

"До последнего момента экономика была сосредоточена в Киеве, как и основная жизнь. Это стимулировало людей стремиться в столицу, в центр культурной, светской жизни, образования и т.д. Сейчас децентрализация и пример Европы, изменение структуры занятости населения говорит о том, что, в принципе, в будущем многие города могут стать самодостаточными, потому что они удобны для жизни", – говорит Беспалов.

Напомним, что в День Независимости в 2017 году в Киеве пройдет военный парад, а с 21 по 25 августа в центре городе будет открыта выставка военной техники.