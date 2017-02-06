Украина намерена закупить у Азербайджана военную технику – посол

Сегодня, 15:08

В Баку собирается приехать большая украинская делегация на переговоры по военно-техническому сотрудничеству

Украинские военные нуждаются в азербайджанской технике. Фото: Facebook
Украинские военные нуждаются в азербайджанской технике. Фото: Facebook

Украинская делегация проведет встречу с азербайджанской стороной по вопросам военно-технического сотрудничества, а также обсудят возможность поставки Украине военной техники. Об этом заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" украинский посол в Баку Александр Мищенко.

В Баку собирается приехать большая украинская делегация на переговоры по военно-техническому сотрудничеству.

"Скоро у нас состоится заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству. В Баку приедет большая делегация. Глубокое сотрудничество в военно-технической сфере – это индикатор отношений", – сказал Мищенко.

Он напомнил, что после распада Советского Союза Украина помогала Азербайджану, поставляя вооружение.

"Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов нашего сотрудничества. Сегодня уже мы обращаемся к Азербайджану за помощью в поставках некоторых видов военной техники", – добавил посол.

Ранее президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина сама в состоянии обеспечить свою независимость, а от Запада ждет поддержки в принуждении России выполнять Минские договоренности.

Также глава украинского государства отметил необходимость увеличения экспорта украинского оружия собственного производства и разработки программы обновления производственного фонда оборонных предприятий.
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