Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Украина не будет бойкотировать этап Кубка мира в России http://www.segodnya.ua/img/article/7819/83_main.1482403850.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/83_tn.1482403850.jpg Украина Президент ФБУ считает, что нужно наказывать по правилам, а не устраивать бойкоты

Украина не будет бойкотировать этап Кубка мира в России

Сегодня, 12:50

Президент ФБУ считает, что нужно наказывать по правилам, а не устраивать бойкоты

Фото AFP
Фото AFP

Украина не присоединилась к длинному списку стран, которые решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

"Я высказывал свою позицию еще раньше. Будут доказательства – пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я не хочу говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Норвегия, Великобритания и Чехия намерены бойкотировать российский этап Кубка мира. Это связано с новой волной допингового скандала, которая нахлынула после опубликования второй части доклада Ричарда Макларена.

По последним данным, около 30 российских биатлонистов подозреваются в употреблении запрещенных препаратов. Их судьба определится сегодня.
биатлон, допинг, Кубок мира по биатлону, Владимир Брынзак

Вы сейчас просматриваете новость "Украина не будет бойкотировать этап Кубка мира в России". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Обозреватель

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

России могут лишить ЧМ-2021. Фото AFP

Норвегия требует отменить все международные соревнования в России

Сегодня, 11:45

Сегодня Международный союз биатлонистов примет решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена

Другие

РФ могут строго наказать за допинг. Фото AFP

Антидопинговая комиссия IBU примет решение по российским биатлонистам 22 декабря

Вчера, 17:26

Спортсменов могут снять с соревнований, а страну лишить чемпионата мира

Мир

Несколько стран объявили, что не поедут на этап Кубка мира в Россию. Фото AFP

Уже три страны объявили о бойкоте Кубка мира в России

Вчера, 22:43

Норвегия, Великобритания и Чехия намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Другие

Проголосуйте за биатлонисток, которые вам понравились

Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку (фото)

Вчера, 14:09

Со стартом нового биатлонного сезона начинаем опрос на звание "Мисс биатлона"

Другие

Назарова/Никитин. Пока в статусе "молодых и перспективных", но способны на большее

Украинские спортсмены в зимних видах спорта: на первые роли претендуют единицы

20 Декабря, 11:14

Биатлонисты уже с "бронзой", лыжные акробаты пока без владельца Глобуса, фигуристы ставят на танцоров, молодежь поднимает скелетон, а у летающих лыжников - никого

Другие

Юлия Джима. Фото AFP

Эксперт биатлона Нина Лемеш - о старте украинцев в новом сезоне Кубка мира

20 Декабря, 10:52

Результаты биатлонистов Украины на трех первых этапах сезона прокомментировала призер ЧМ Нина Лемеш

Другие

Соперник Кличко показал, как дартс перетекает в бокс

Топ-5 спортивных хитов под елочку: за чем следить фанату во время праздников

20 Декабря, 10:25

Спорт перед Новым годом замер, но не весь: нас ждут атака на "Баварию" и гонка за чеком в €28 тысяч

Другие

Валентина Цербе-Несина встретилась с болельщиками

Фанаты биатлона в Киеве посмотрели гонки с призеркой Олимпиады-1994 (фото)

19 Декабря, 12:36

Призерка Олимпиады-1994 Валентина Цербе-Несина посетила проект "Эксперты биатлона-2"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.