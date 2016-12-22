Украина не будет бойкотировать этап Кубка мира в России

Президент ФБУ считает, что нужно наказывать по правилам, а не устраивать бойкоты

Украина не присоединилась к длинному списку стран, которые решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

"Я высказывал свою позицию еще раньше. Будут доказательства – пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я не хочу говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Норвегия, Великобритания и Чехия намерены бойкотировать российский этап Кубка мира. Это связано с новой волной допингового скандала, которая нахлынула после опубликования второй части доклада Ричарда Макларена.

По последним данным, около 30 российских биатлонистов подозреваются в употреблении запрещенных препаратов. Их судьба определится сегодня.