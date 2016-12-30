Украина обошла РФ в изготовлении ракетного оружия – Пашинский

Он подчеркнул, что на сегодня в Украине разработано ракетное оружие, которого нет в России

Украина обошла Российскую Федерацию в изготовлении ракетного оружия. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский в эфире "5 канала".

"Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи... Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", – отметил он.

Он подчеркнул, что на сегодня в Украине разработано ракетное оружие, которого нет в России. Пашинский подчеркнул, что Россия не смогла сделать такой аналог оружия, которое есть, например, в США, но там оно стоит колоссальных денег.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что сегодня одним из приоритетов государства является реализация ракетной программы, построение надежного ракетного щита. "Наши производители и ученые делают все возможное, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины мощным отечественным ракетным оружием", – заявил он.