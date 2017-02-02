Украина передаст в международный уголовный суд пулю, которой попали в самолет ВМС

Украина передаст в международный уголовный суд одну из пулю, попавших в самолет ВМС Ан-26 при обстреле Россией над Одесским газовым месторождением в Черном море. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает телеканал "112 Украина".

"Военная прокуратура сразу после прилета самолета, зарегистрировала производства, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны, потому что это доказательство. Это доказательства гибридной военной агрессии после аннексии Крыма. Пуля, которая изъята, экспертиза повреждения самолета над территорией Украины, от которой еще никто не открестился, - это доказательства. Кто именно стрелял, мы может и не установим, но зона ответственности высшего руководства государства РФ граничит находится в компетенции международного уголовного суда. Эти доказательства собираются и туда передадут", – заявил Матиос.

Как сообщалось, 1 февраля самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 обстреляли над Одесским газовым месторождением в Черном море. Обстрел велся во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия. Экипаж самолета не пострадал.