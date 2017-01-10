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Украина пережила снежный коллапс, к выходным потеплеет http://www.segodnya.ua/img/article/7866/33_main.1483985777.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/33_tn.1483985777.jpg Украина Из-за снегопадов в праздничные дни опаздывали поезда, а некоторые рейсы отменяли

Украина пережила снежный коллапс, к выходным потеплеет

Сегодня, 07:30

Из-за снегопадов в праздничные дни опаздывали поезда, а некоторые рейсы отменяли

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Рождественские выходные украинцы пережили непросто — на страну обрушились сильные морозы и снегопады. В некоторых регионах температура воздуха достигала –20°, а непрекращающиеся метели парализовали движение на трассах и оставили без света населенные пункты. "Сегодня" узнала, как Украина пережила снежный коллапс.

ПОТЕРИ И ЛОВУШКИ. Лютый мороз, несмотря на оборудованные ГСЧС 3,5 тыс. пунктов обогрева по всей стране, унес жизни по меньшей мере девятерых украинцев. Насмерть замерзли двое жителей Ивано-Франковской области, двое — во Львовской области и еще пятеро — на Ровенщине. Все они были бездомными либо вели асоциальный образ жизни.

Кроме того, в преддверии Рождества сотни людей стали заложниками непогоды: из-за ограничения движения в шести областях — Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской — были отменены междугородные автобусы (больше всего пострадала Одесчина), а в субботу семь поездов пришли с опозданием (к примеру, Киев — Перемышль задержался на 1 час 44 минуты).

За несколько дней непогоды из снежных заносов спасатели достали 1502 авто, в которых находилось 3952 человека. По состоянию на 9 января, благодаря работе 2,6 тыс. человек и 2,5 тыс. единиц техники, движение оставалось ограниченным лишь в Одесской области. Кстати, во время расчистки дороги около села Холмское на Одесчине от сердечного приступа умер сотрудник дорожной службы. Повысилась на дорогах и аварийность: за последние трое суток в "снежных" ДТП погибло 30 человек, еще 218 оказались в больницах.

Кроме того, из-за непрекращающегося снегопада без света остался 31 населенный пункт в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Кстати, непогода охватила не только Украину: в Киеве и Харькове отменили авиарейсы в турецкий Стамбул, где тоже бушевала стихия. В Европе от морозов погибло по меньшей мере 20 человек, из них восемь в Италии и 10 — в Польше.

СПЕЦМАШИНОЙ — К ВРАЧУ. Но даже в самых сложных погодных условиях нашлось место маленькому чуду. В Николаевской области в субботу в снегу застряла скорая, которая везла в местную больницу двухлетнего малыша. Спасатели ГСЧС так и не смогли вытащить авто, но нашли выход: "Малыша с мамой и врача скорой на спецавтомобиле доставили в детское отделение Первомайской больницы", — рассказали в ведомстве.

А в воскресенье еще одно ЧП случилось в самом Николаеве: 11-летняя девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк, который был накрыт... матрасом! Из-за вьюги его полностью засыпало снегом, и малышка просто не заметила отверстия. "Целый час ребенок и собака сидели в нечистотах. У ребенка — шок, истерика! На месте была патрульная полиция, скорая, директор водоканала. Выяснилось, что этот люк обслуживает жэк. Будем разбираться во вторник!" — сообщил депутат горсовета Артем Грозов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. Но этой неделе украинцы смогут отдохнуть от сильных морозов. Синоптики сообщают, что циклон уходит и в страну идет потепление. Согласно данным Укргидрометцентра, в западных областях уже к концу недели температура поднимется с –10 до –3, в выходные ожидается легкий снег. Значительный уровень лавинной опасности сохранится только в горах Черновицкой области. В центре и на севере станы всю неделю будет снежить, и потеплеет до –5 градусов. В южных и восточных областях к выходным потеплеет до +2, и всю неделю там обещают мокрый снег.
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Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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